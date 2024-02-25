В Греции назвали полученную сумму за поставки снарядов Украине

ΠΑΡΟΝ: Греция продала боеприпасы для Украины на сумму 45 миллионов евро

Греция продала боеприпасы для Украины на сумму 45 миллионов евро. Об этом сообщила греческая газета ΠΑΡΟΝ.

Издание озвучило полученную сумму за поставки артиллерийских снарядов Чехии. Журналисты подчеркнули, что Чехия купила их, чтобы передать Украине в рамках военной помощи западных стран.

«Эти деньги мы получили от Чехии за продажу ей 105-миллиметровых артиллерийских снарядов. Мы не использовали эти снаряды и в какой-то момент уничтожили бы их», — говорится в материале издания.

В конце января министр обороны Греции Никос Дендиас заявил о готовности продать Украине боеприпасы на десятки миллионов евро. Он заявил, что это должно было принести «очень большой доход» греческим Вооруженным силам.