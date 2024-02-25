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11:27, 25 февраля 2024Бывший СССР

В Латвии произошел скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ

Delfi: в Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ

Фото: Unsplash

В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» (The Pig Comics) с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Delfi.

По данным издания, комикс опубликовали на портале LMS. Его главные герои — свиньи. В этот раз они были нарисованы в украинской военной форме. Читателей возмутил такой контент, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции.

Совет общественных электронных СМИ Латвии сражу же отреагировал на инцидент и призвал омбудсмена Анду Рожукални обратить внимание на комикс. Кроме того, прокомментировал произошедшее и президент страны.

После этого редакция LMS удалила комикс и попыталась объяснить публике, что они всегда изображают героев в виде свиней.

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      Екатерина Кашурникова
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