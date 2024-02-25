В Латвии произошел скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ
Delfi: в Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» с военными ВСУ
В Латвии разгорелся скандал из-за «комикса о свиньях» (The Pig Comics) с военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Delfi.
По данным издания, комикс опубликовали на портале LMS. Его главные герои — свиньи. В этот раз они были нарисованы в украинской военной форме. Читателей возмутил такой контент, приуроченный ко второй годовщине начала специальной военной операции.
Совет общественных электронных СМИ Латвии сражу же отреагировал на инцидент и призвал омбудсмена Анду Рожукални обратить внимание на комикс. Кроме того, прокомментировал произошедшее и президент страны.
После этого редакция LMS удалила комикс и попыталась объяснить публике, что они всегда изображают героев в виде свиней.