Латвия потратит 200 миллионов евро на поддержку Украины в 2024 году

Премьер-министр Латвии Силиня: поддержка Украины в этом году превысит €200 млн

Правительство Латвии в 2024 году потратит на поддержку Украины 200 миллионов евро (около 20 миллиардов рублей). Об этом сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня, передает портал Tvnet.lv.

«Государственная помощь Латвии Украине в этом году превысит 200 миллионов евро, заявила премьер-министр Эвика Силиня на внеочередной сессии Сейма (...) Премьер-министр отметила, что латвийское оружие защищает Украину с самого первого дня войны. Латвия также оказывает помощь в обучении украинских солдат», — говорится в публикации.

В ходе выступления глава правительства также сообщила, что помощь Киеву будет продолжаться, и латвийское государство намерено довести ее размер до 0,25 процента от валового внутреннего продукта страны.

Ранее размер поддержки, оказанной Украине, оценили в Великобритании. По информации заместителя главы МИД королевства Тарика Ахмада, с 2021 года Лондон выделил Киеву 4,7 миллиарда фунтов только невоенной помощи.