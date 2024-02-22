Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:12, 22 февраля 2024Бывший СССР

Латвия потратит 200 миллионов евро на поддержку Украины в 2024 году

Премьер-министр Латвии Силиня: поддержка Украины в этом году превысит €200 млн

Фото: Reuters

Правительство Латвии в 2024 году потратит на поддержку Украины 200 миллионов евро (около 20 миллиардов рублей). Об этом сообщила премьер-министр республики Эвика Силиня, передает портал Tvnet.lv.

«Государственная помощь Латвии Украине в этом году превысит 200 миллионов евро, заявила премьер-министр Эвика Силиня на внеочередной сессии Сейма (...) Премьер-министр отметила, что латвийское оружие защищает Украину с самого первого дня войны. Латвия также оказывает помощь в обучении украинских солдат», — говорится в публикации.

В ходе выступления глава правительства также сообщила, что помощь Киеву будет продолжаться, и латвийское государство намерено довести ее размер до 0,25 процента от валового внутреннего продукта страны.

Ранее размер поддержки, оказанной Украине, оценили в Великобритании. По информации заместителя главы МИД королевства Тарика Ахмада, с 2021 года Лондон выделил Киеву 4,7 миллиарда фунтов только невоенной помощи.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

      Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине объяснили

      Российских депутатов захотели заставить скидываться семьям бойцов СВО

      Ведущая популярного российского шоу назвала раздражающий ее в Европе фактор

      Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика с Путиным на борту

      Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

      Украину назвали ширмой для амбиций НАТО

      Эстонцы испугались вторжения России и нанесли на лица боевую раскраску

      Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

      В Москве началась оттепель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше