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13:57, 25 февраля 2024Россия

В Минобороны заявили о продвижении на авдеевском направлении

Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении
СюжетМинобороны:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и нанесли удар по скоплениям третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство рассказало об отражении контратак ВСУ в районе населенных пунктов Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Также сообщается о продвижении и занятии выгодных позиций.

«Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Как утверждается, украинские военные потеряли до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки в ДНР. Как утверждается, под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения украинских военных.

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      Юрий Леонов
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