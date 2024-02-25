В Минобороны заявили о продвижении на авдеевском направлении

Минобороны сообщило о занятии более выгодных рубежей на авдеевском направлении

Российские военные заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении и нанесли удар по скоплениям третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило Министерство обороны России в своем Telegram-канале.

Ведомство рассказало об отражении контратак ВСУ в районе населенных пунктов Ласточкино и Новобахмутовка Донецкой Народной Республики (ДНР). Также сообщается о продвижении и занятии выгодных позиций.

«Подразделения группировки войск "Центр" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 3-й штурмовой бригады ВСУ и 107-й бригады теробороны в районе населенного пункта Тоненькое Донецкой Народной Республики», — заявили в ведомстве. Как утверждается, украинские военные потеряли до 100 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, а также станцию радиоэлектронной борьбы «Буковель-AD».

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ оставили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки в ДНР. Как утверждается, под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения украинских военных.