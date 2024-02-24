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22:06, 24 февраля 2024Бывший СССР

Под угрозой оказались фланги и маршруты снабжения. Украинские военные сообщили об отходе из Ласточкино западнее Авдеевки

«Страна.ua»: ВСУ сообщили об отходе из Ласточкино к западу от Авдеевки

Фото: Markiian Lysenko / Globallookpress.com

Вооруженные силы Украины (ВСУ) оставили населенный пункт Ласточкино к западу от Авдеевки в Донецкой народной республике, об этом со ссылкой на военных сообщило издание «Страна.ua».

Украинские военные сообщают об оставлении Ласточкино к западу от Авдеевки

«Страна.ua»

По их словам, под угрозой оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения, поэтому было принято решение об отходе.

О том, что ВСУ оставили несколько позиций под Авдеевкой, в частности, Ласточкино, также заявил 24 февраля советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений, уточнил он.

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20 февраля 2024

Военкоры рассказали о боях за Ласточкино

Российские военкоры рассказали о боях за Ласточкино. Как отметил Евгений Лисицын в Telegram-канале, наступательные действия вблизи населенного пункта начались 17 февраля.

К 24 февраля, по его информации, военнослужащие ВСУ оказались в окружении и попытались предпринять контратаку подразделениями Сил специальных операций (ССО) на бронемашинах Bradley.

Лисицын отметил, что предварительно российские войска взяли под контроль большую часть поселка Северное, благодаря чему удалось окружить Ласточкино и нанести удары с юга, севера и востока. В ночь на 24 февраля штурмовые группы полностью взяли село в кольцо.

Военкор Юрий Котенок приводит в Telegram-канале оценку военного эксперта Бориса Рожкина. Тот отметил, что ВСУ подтвердили отвод сил из населенного пункта из-за угрозы окружения и отступили к Орловке. Он также подтвердил, что российские военные занимают Северное.

Наши войска постепенно занимают Ласточкино. После зачистки и разминирования начнут прощупывать оборону ВСУ к востоку от Орловки. Фактически сегодня окончательно пала линия обороны Степовое — Ласточкино — Северное. После потери Авдеевского коксохима она продержалась менее недели

Борис Рожкинвоенный эксперт

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» рассказал, что в боях за Ласточкино принимали участие военнослужащий 35-й бригады 41-й армии Центрального военного округа (ЦВО), они установили в населенном пункте российский флаг.

Полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин отметил, что ВСУ отходили из Авдеевки через Ласточкино и Северное. «Сейчас они движутся на Запад, а мы продолжаем их преследовать», — добавил он.

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15 февраля 2024

В Минобороны оценили обстановку на авдеевском направлении

В Минобороны России сообщили, что на авдеевском направлении в ДНР подразделения группировки войск «Центр» продолжают занимать более выгодные рубежи и позиции.

Помимо этого, в районах Первомайского и Ласточкино в ДНР отразили две контратаки штурмовиков двух украинских бригад

Минобороны России

По информации ведомства, ВСУ потеряли до 425 военнослужащих, в том числе ранеными, три танка, десять бронемашин и 24 автомобиля.

Министр обороны России Сергей Шойгу в субботу, 17 февраля, доложил президенту Владимиру Путину о полном взятии под контроль группировкой войск «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева города Авдеевка.

В военном ведомстве рассказали, что под непрерывным огневым воздействием российских войск лишь отдельным разрозненным формированиям ВСУ удалось спешно покинуть Авдеевку, бросив при этом вооружение и военную технику.

Взятие города под контроль позволило отодвинуть линию фронта от Донецка и тем самым существенно обезопасить его от ударов.

До этого главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе украинских войск из Авдеевки. Он объяснил свое решение планом перевести подразделения к обороне «исходя из оперативной обстановки, которая сложилась вокруг города».

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      Марина Совина
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