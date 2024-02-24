Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:25, 24 февраля 2024Бывший СССР

Российский военный высказался о выводе войск ВСУ из Ласточкино

Полковник Кошкин: ВС РФ весьма успешно преследуют ВСУ на авдеевском направлении

Фото: Yan Dorbronosov / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России весьма успешно преследуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, рассказал полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт высказался о выводе украинских войск из населенного пункта Ласточкино.

«ВСУ весьма хаотично отступали из Авдеевки. Сейчас они движутся на Запад, а мы продолжаем их преследовать. Ласточкино, Северное — это то направление, где как раз отходили части подразделений из Авдеевки. Если есть информация о том, что части ВСУ покинули Ласточкино, то это весьма позитивная новость», — заявил Кошкин.

Материалы по теме:
«Идет война на истощение» Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
«Идет война на истощение»Россия и Украина готовятся к зимним боям. Как изменится ситуация на фронтах СВО в 2024 году?
7 декабря 2023
«Фронт посыпался быстро» Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
«Фронт посыпался быстро»Почему войска Украины оставили Авдеевку и как это изменит ситуацию на фронтах СВО?
20 февраля 2024

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский также заявил, что ВСУ оставили несколько позиций под Авдеевкой, в частности Ласточкино.

Россия взяла под контроль город Авдеевка в ДНР 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны страны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Умер председатель Верховного суда России. Кто займет его пост?

      Премьер Бельгии назвал число проходящих подготовку в стране солдат ВСУ

      Российский военный высказался о выводе войск ВСУ из Ласточкино

      Киев потребовал от ВСУ план победы без предоставления данных о ресурсах

      Расчеты гаубиц «Мста-Б» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области

      Главы МИД Украины и ФРГ прибыли с необъявленным визитом в Одессу

      Стало известно о новом романе 74-летней Мерил Стрип

      «Динамо» вырвало победу у ЦСКА в товарищеском матче

      ВСУ обстреляли свадьбу в Донецке

      В Британии начали предлагать российским чиновникам гражданство за секреты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше