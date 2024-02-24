Полковник Кошкин: ВС РФ весьма успешно преследуют ВСУ на авдеевском направлении

Вооруженные силы (ВС) России весьма успешно преследуют Вооруженные силы Украины (ВСУ) на авдеевском направлении, рассказал полковник в отставке, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. Так в беседе с «Лентой.ру» военный эксперт высказался о выводе украинских войск из населенного пункта Ласточкино.

«ВСУ весьма хаотично отступали из Авдеевки. Сейчас они движутся на Запад, а мы продолжаем их преследовать. Ласточкино, Северное — это то направление, где как раз отходили части подразделений из Авдеевки. Если есть информация о том, что части ВСУ покинули Ласточкино, то это весьма позитивная новость», — заявил Кошкин.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило, что ВСУ заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. Советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский также заявил, что ВСУ оставили несколько позиций под Авдеевкой, в частности Ласточкино.

Россия взяла под контроль город Авдеевка в ДНР 17 февраля. Как доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны страны Сергей Шойгу, населенный пункт представлял собой мощный оборонительный узел ВСУ.

