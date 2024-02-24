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18:36, 24 февраля 2024Бывший СССР

Украинские военнослужащие заявили о выходе из Ласточкино

«Страна.ua»: ВСУ заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино

Вооруженные силы Украины (ВСУ) заявили о выходе из населенного пункта Ласточкино, расположенного к западу от Авдеевки. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

Под угрозой, по словам источника издания, оказались фланги ВСУ и маршруты снабжения, вследствие чего было принято решение об отходе. Официальные источники украинской армии информацию пока не подтверждали.

О взятии Ласточкино утром в субботу, 24 февраля, сообщали и российские военные паблики.

О том, что ВСУ оставили несколько позиций под Авдеевкой, в частности, Ласточкино, рассказал 24 февраля советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский. Удары по украинским войскам на этом участке фронта наносятся сразу с нескольких направлений, заявил он.

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      Александра Лисица
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