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16:49, 25 февраля 2024Мир

В России предупредили о риске новой революции в Грузии

Политолог Дудчак: в Грузии на фоне выборов в парламент могут вспыхнуть протесты
СюжетНаселение России:

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

В Грузии на фоне парламентских выборов, запланированных на осень 2024 года, могут вспыхнуть протесты. О риске новой революции в стране предупредил российский политолог Александр Дудчак, его слова приводит РИА Новости.

Эксперт отметил, что европейскую повестку в республике главным образом продвигает президент Саломе Зурабишвили. Однако местное население уже ощущает плоды восстановления нормальных добрососедских отношений с Россией. «Кроме товарооборота пошел турпоток», — пояснил Дудчак.

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При этом после парламентских выборов ситуация может измениться. По словам политолога, грузинская оппозиция попытается организовать протесты.

Ранее в феврале россиян предупредили о подорожании летних туров в Грузию на десять процентов за год. По данным АТОР, речь идет о путевках к морю — в Батуми и Кобулети. Преимущественно россияне бронируют туры без перелета.

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      Фариза Бацазова
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