В Совфеде высмеяли слова Зеленского о потерях ВСУ

Сенатор Цеков: названные Зеленским потери ВСУ в разы меньше данных из ЕС

Названные Владимиром Зеленским сведения о потерях живой силы в Вооруженных силах Украины (ВСУ) лживы. Об этом РИА Новости заявил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Он указал, что ранее на Западе называли цифры в несколько раз больше. «Это доказывает, что врет уже, не особо даже задумываясь над убедительностью этого вранья. Это человек совершенно несерьезный», — высмеял политик.

Ранее Зеленский заявил, что потери украинских войск с начала спецоперации России составили 31 тысячу человек. Украинский лидер отметил, что в настоящее время соотношение сил ВСУ и Российской армии составляет «1 к 7». Для изменения ситуации на фронте соотношение сил должно быть «1 к 1,5», убежден он.