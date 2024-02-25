MWM: Россия доказала способность уничтожать системы ПВО Patriot ВСУ

Вооруженные силы России могут способны уничтожать переданные Киеву западные системы противовоздушной обороны (ПВО). Это признал Military Watch Magazine.

В частности, издание указало на недавний случай, когда российские военные уничтожили американский комплекс Patriot.

Также MWM указал, что Москва, не способная ранее тратить значительные ресурсы на развитие авиации, сосредоточилась и преуспела в конструировании систем ПВО. В результате в американских зенитных системах применяются ракеты вдвое дороже российских аналогов. Кроме того, ракета системы С-400 способны развивать скорость выше 14 Маха, тогда как «Пэтриот» — не более пяти скоростей звука.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot. В результате удара поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина ЗРК, сообщили в ведомстве.