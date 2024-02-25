Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:35, 25 февраля 2024Интернет и СМИ

В США подтвердили способность России уничтожать системы ПВО Patriot

MWM: Россия доказала способность уничтожать системы ПВО Patriot ВСУ

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вооруженные силы России могут способны уничтожать переданные Киеву западные системы противовоздушной обороны (ПВО). Это признал Military Watch Magazine.

В частности, издание указало на недавний случай, когда российские военные уничтожили американский комплекс Patriot.

Также MWM указал, что Москва, не способная ранее тратить значительные ресурсы на развитие авиации, сосредоточилась и преуспела в конструировании систем ПВО. В результате в американских зенитных системах применяются ракеты вдвое дороже российских аналогов. Кроме того, ракета системы С-400 способны развивать скорость выше 14 Маха, тогда как «Пэтриот» — не более пяти скоростей звука.

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео уничтожения ЗРК Patriot. В результате удара поражены пусковая установка, тягач, боекомплект и транспортно-заряжающая машина ЗРК, сообщили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      В Запорожье сообщили о входе российских военных в Работино

      В США подтвердили способность России уничтожать системы ПВО Patriot

      Сальдо обвинил Зеленского в чудовищном занижении потерь ВСУ

      Сальдо раскритиковал Зеленского за обещанное «особенное» выступление

      Премьер Израиля оценил необходимость проведения военной операции в Рафахе

      В США указали на несостыковки в словах Зеленского о потерях ВСУ

      Зеленский предложил Италии способ борьбы со сторонниками Путина

      После избиения посетителей бара бойцами ЧВК в Крыму возбудили уголовное дело

      Зеленский собрался жаловаться американцам на слушающих Россию иностранцев

      Киркоров провел «Золотой граммофон» несмотря на исчезновение с афиши

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше