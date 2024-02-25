В США заявили о намерениях продолжить вводить санкции против России

Помощник Байдена Салливан: США и дальше будут вводить санкции против России

США продолжат санкционную политику в отношении России для достижения «стратегического результата» на Украине. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан, сообщает ТАСС.

Салливан прокомментировал функции антироссийских санкций. По его мнению, санкционные ограничения сами по себе не приведут к стратегическому результату в этой войне, но помогут добиться конечной цели.

«Они могут способствовать достижению стратегического результата. И мы собираемся оставаться терпеливыми, решительными и неустанными в применении этих санкций», — заявил чиновник. Он добавил, что санкции якобы уменьшают объем Фонда национального благосостояния России и мешают развитию военной промышленности страны. По словам помощника Байдена, ограничительные меры США смогли затруднить России производство передовых вооружений.

Ранее Салливан заявил об отсутствии доказательств вмешательства России в президентские выборы 2024 года. Он заявил, что администрация Байдена будет уделять внимание вопросу, поскольку это проблема национальной безопасности.