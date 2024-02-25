В США заявили об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы

Советник Байдена Салливан: доказательств вмешательства России в выборы в США нет

США не располагают доказательствами о якобы планах России вмешаться в президентские выборы 2024 года в стране. Об этом заявил помощник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью NBC.

Байден ответил на вопрос о возможном вмешательстве России в президентские выборы, которые пройдут в ноябре. Он заявил, что администрация Байдена будет уделять внимание вопросу, поскольку это проблема национальной безопасности.

«На данный момент я не могу говорить о доказательствах. Могу сказать, что, конечно же, имеются опасения», — заявил чиновник. Он отметил, что Белый дом будет взаимодействовать с членами Конгресса США от обеих партий, чтобы гарантировать национальную безопасность.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа ответил на заявления об угрозе вмешательства России в выборы в США. Он подчеркнул, что Россия никогда не вмешивалась ни в выборы в США, ни в избирательные процессы в других странах.