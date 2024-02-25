Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:24, 25 февраля 2024Силовые структуры

В США заявили об отсутствии нужного числа способных управлять F-16 летчиков

Помощник президента США Салливан заявил об отсутствии у Украины пилотов для F-16

Фото: Ann Wang / Reuters

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии нужного числа украинских летчиков, способных управлять F-16. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает ТАСС.

В беседе с американской прессой Салливан рассказал, что среди запрошенных Украиной дополнительных ресурсов значились истребители F-16, и в США были готовы поставить самолеты, но оказалось, что «не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями».

25 февраля Владимир Зеленский потребовал разблокировать от американского Конгресса предоставление помощи Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      Премьер Йемена отправился в Москву для обсуждения урегулирования конфликта

      В США заявили об отсутствии нужного числа способных управлять F-16 летчиков

      Папа Римский высказался об окончании конфликта на Украине

      Зеленский анонсировал саммит по «формуле мира»

      Зеленский признал возможность новой потери территорий Украиной

      В Польше вандалы устроили «зерновую диверсию»

      На Украине увидели «российский след» в протестах польских фермеров

      ВСУ обстреляли окраину российского поселка в Белгородской области

      В США заявили об отсутствии доказательств вмешательства России в выборы

      ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше