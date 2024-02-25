В США заявили об отсутствии нужного числа способных управлять F-16 летчиков

Помощник президента США Салливан заявил об отсутствии у Украины пилотов для F-16

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии нужного числа украинских летчиков, способных управлять F-16. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает ТАСС.

В беседе с американской прессой Салливан рассказал, что среди запрошенных Украиной дополнительных ресурсов значились истребители F-16, и в США были готовы поставить самолеты, но оказалось, что «не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями».

25 февраля Владимир Зеленский потребовал разблокировать от американского Конгресса предоставление помощи Украине.