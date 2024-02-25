В Запорожской области рассказали о выселении не согласных со спецоперацией людей

Балицкий: не согласных со СВО жителей Запорожской области выселяли на Украину

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал, что из региона выселяли людей, не согласных с проведением специальной военной операции (СВО) и политикой России.

«Мы выселили небольшое количество семей, это было очень непросто сделать. Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех кто оскорблял флаг, гимн России, президента», — пояснил чиновник.

По словам Балицкого, некоторых людей пришлось выселять принудительно, поскольку стало ясно, что их уже не переубедить, с ними придется разбираться «еще жестче».

Губернатор добавил, что иногда жизни несогласных находились под угрозой, например, с ними могли расправиться соседи, в начале проведения спецоперации встречались факты самосудов.

Ранее Балицкий заявил, что что не сомневался в воссоединении России и Украины. По его словам, жители Украины устали быть пешками и гибнуть за денежные интересы Запада.

