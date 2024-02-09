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11:05, 9 февраля 2024Бывший СССР

Глава Запорожской области прокомментировал слова Путина об уничтожении Украины

Балицкий: Путин пошагово рассказал, кто изнутри уничтожал Украину
Евгений Балицкий

Евгений Балицкий . Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин пошагово рассказал, что Украину уничтожали изнутри свои же политики, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада. Так прокомментировал интервью главы государства американскому журналисту Такеру Карлсону губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Президент пошагово рассказал обо всех процессах на Украине, которые привели к планомерному уничтожению страны изнутри, своими же политиками, которые кормились и продолжают кормиться с рук Запада. С 2008 года и мы наблюдали этот планомерный процесс, боролись, сопротивлялись и в итоге пришли к логическому итогу — встать в один строй со своей Родиной, чтобы помочь прекратить войну, которую начали неонацисты на Украине в 2014 году», — заявил он.

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Глава региона отметил, что не сомневается, что воссоединение России и Украины произойдет. По его словам, жители Украины устали быть пешками и гибнуть за денежные интересы Запада.

Американский журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России в ночь на пятницу, 9 февраля. В нем Владимир Путин, в частности, заявил, что большевики создали советскую Украину, которая до тех пор не существовала.

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      Александр Курбатов
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