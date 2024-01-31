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15:56, 31 января 2024Бывший СССР

В Запорожье рассказали о попытках ВСУ атаковать российские позиции

Рогов рассказал о попытках ВСУ атаковать российские позиции малыми группами
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атаковать малыми группами российские позиции на запорожском направлении. Об этом рассказал глава движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов, его слова передает ТАСС.

«Противник не прекращает попытки атак малыми группами от 5 до 15 человек от Пятихаток на западе до Вербового на востоке. Ежедневно это 10-12 подобных попыток», — сообщил он.

30 января Владимир Рогов сообщил, что ВСУ обстреляли город Токмак в Запорожской области. Он сообщил, что обстрел ведется из ракетных систем залпового огня и в регионе действуют российские системы ПВО.

В декабре губернатор Запорожья Евгений Балицкий сообщал, что ВСУ готовят новую линию обороны в Запорожской области. Глава Запорожья подчеркнул, что в ходе украинского контрнаступления ВСУ ничего не добились и понесли колоссальные потери.

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      Александр Курбатов
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