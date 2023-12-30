Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:22, 30 декабря 2023Бывший СССР

Губернатор Запорожья рассказал о новой линии обороны ВСУ

Губернатор Запорожья Балицкий: ВСУ готовят новую линию обороны
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новую линию обороны в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя ракетные системы залпового огня западного образца, ствольную артиллерию и беспилотные летательные аппараты различных типов», — рассказал он.

Глава Запорожья подчеркнул, что в ходе украинского контрнаступления ВСУ ничего не добились и понесли колоссальные потери. Он также отметил, что сейчас российские войска возвращают утраченные в ходе маневренной обороны территории, а бои ведутся уже на окраинах «некогда существовавшего населенного пункта Работино».

Ранее глава Запорожской области предположил, что специальная военная операция на Украине закончится весной-летом 2024 года. По его словам, в настоящий момент на Украине происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Следующий год будет решающим» В Германии описали последствия ударов России для Украины

      Раскрыты чудо-смартфоны

      Губернатор Запорожья рассказал о новой линии обороны ВСУ

      Руководство клуба «Мутабор» захотело подать иск к Ивлеевой

      Двое детей пострадали в пожаре из-за возгорания новогодней елки

      Обнародованы данные о защищающей человечество от угроз армии «добрых» хакеров

      Двое детей погибли в Белгороде при новом обстреле ВСУ

      У дома поддержавшего Депардье актера появилась оскорбительная надпись

      Власти Омска ответили на претензии жителей к елке «из металлолома»

      Трамп опроверг слова Коламбуса о секрете его появления в фильме «Один дома 2»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости