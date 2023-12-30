Губернатор Запорожья рассказал о новой линии обороны ВСУ

Губернатор Запорожья Балицкий: ВСУ готовят новую линию обороны

Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят новую линию обороны в Запорожской области. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«Враг отходит и готовит новую линию обороны гораздо севернее наших границ. Терпя потери и неудачи на линии боевого соприкосновения, враг негодует и продолжает бездумные и преступные удары по гражданской инфраструктуре населенных пунктов региона, активно используя ракетные системы залпового огня западного образца, ствольную артиллерию и беспилотные летательные аппараты различных типов», — рассказал он.

Глава Запорожья подчеркнул, что в ходе украинского контрнаступления ВСУ ничего не добились и понесли колоссальные потери. Он также отметил, что сейчас российские войска возвращают утраченные в ходе маневренной обороны территории, а бои ведутся уже на окраинах «некогда существовавшего населенного пункта Работино».

Ранее глава Запорожской области предположил, что специальная военная операция на Украине закончится весной-летом 2024 года. По его словам, в настоящий момент на Украине происходят тектонические процессы, которые разрывают ее изнутри.