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02:51, 25 февраля 2024Бывший СССР

В Запорожской области рассказали об ожесточенных боях в центре Работино

Рогов: в Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, инициатива за ВС РФ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о том, что в центре Работино Запорожской области идут ожесточенные бои, инициатива остается за Вооруженными силами (ВС) РФ, передает РИА Новости.

«Работино стало одной из самых горячих точек на запорожской линии фронта. Сейчас там идут ожесточенные бои, в том числе за центр села», — отметил чиновник.

По его словам, российских военных поддерживает артиллерия и фронтовая авиация, украинские войска отвечают активным использованием дронов. Продолжаются артиллерийские дуэли.

Рогов уточнил, что в случае отхода Вооруженных сил Украины из Работино будет ликвидирован работинский выступ, это нивелирует результаты, которых достигли ВСУ во время летнего контрнаступления.

22 февраля запорожский чиновник заявил, что украинские военные пытаются удержать населенный пункт любой ценой. По его словам, командование бросает все новые силы к разрушенному селу.

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      Марина Совина
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