Экипаж российского ударного вертолета выжил в зоне СВО два раза подряд

РГ: экипаж ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВС России выжил два раза подряд

Летчики Вооруженных сил (ВС) России Иван Болдырев и Роман Скобец смогли два раза подряд остаться в живых в ходе выполнения боевых задач в зоне проведения специальной военной операции (СВО), пишет «Российская газета» («РГ»).

Как уточнило издание, еще в начале СВО экипажу ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор» дали задание расчистить дорогу российским десантникам на аэродром Гостомель, который находится недалеко от Киева. Вооруженные силы Украины (ВСУ) подбили воздушное судно, летчики смогли благополучно его посадить. Затем Болдырев и Скобец заняли оборону и стали постреливать, не подпуская противника к подбитому Ка-52.

Месяц спустя летчики снова попали под обстрел украинских войск и впервые в мире катапультировались из вертолета. На земле российские военные сбросили парашюты и отбежали в сторону. По их куполам украинская артиллерия нанесла удары. Военных забрала группа эвакуации, благодаря чему летчики не пострадали.

Весной 2022 года Болдырев и Скобец стали Героями России. Они продолжают летать в одном экипаже на Ка-52 «Аллигатор».

Ранее в ВСУ признали, что превосходство ВС РФ в воздухе стало огромной проблемой для украинской армии.