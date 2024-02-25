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18:41, 25 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле ВСУ Донецка из РСЗО
СюжетВзрыв в Донецке:

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

«Выпущено восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. По информации СЦКК, обстрел велся в 17:10 из подконтрольного Украине населенного пункта Нетайлово.

Под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы города. Также артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров был обстрелян Кировский район Донецка.

Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба. Как сообщается, всего было слышно два взрыва, а в момент происшествия в здании находились порядка 50-60 человек.

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      Юрий Леонов
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