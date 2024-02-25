ВСУ обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР в СЦКК заявило об обстреле ВСУ Донецка из РСЗО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем Telegram-канале.

«Выпущено восемь ракет из РСЗО», — говорится в сообщении. По информации СЦКК, обстрел велся в 17:10 из подконтрольного Украине населенного пункта Нетайлово.

Под обстрел попали Куйбышевский и Киевский районы города. Также артиллерийскими снарядами калибра 155 миллиметров был обстрелян Кировский район Донецка.

Ранее ВСУ обстреляли из РСЗО HIMARS ресторан в Донецке, где в тот момент проходила свадьба. Как сообщается, всего было слышно два взрыва, а в момент происшествия в здании находились порядка 50-60 человек.