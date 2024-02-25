ВСУ обстреляли окраину российского поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Ленинский

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом в воскресенье, 25 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, под обстрел ВСУ попала окраина российского поселка Ленинский. Повреждения получила линия местной электропередачи. «Пострадавших среди жителей нет. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — заявил Вячеслав Гладков.

Ранее 25 февраля в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.