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18:48, 25 февраля 2024Россия

ВСУ обстреляли окраину российского поселка в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил об обстреле ВСУ поселка Ленинский

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекинский городской округ Белгородской области. Об этом в воскресенье, 25 февраля, в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По информации Гладкова, под обстрел ВСУ попала окраина российского поселка Ленинский. Повреждения получила линия местной электропередачи. «Пострадавших среди жителей нет. Аварийные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны», — заявил Вячеслав Гладков.

Ранее 25 февраля в Белгороде и Белгородском районе была объявлена ракетная опасность.

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      Владимир Седов
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