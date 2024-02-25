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10:55, 25 февраля 2024Бывший СССР

«Выселили тех, кто не поддерживал СВО». В Запорожье рассказали о выдворении жителей на подконтрольные Украине территории

Балицкий: не поддержавших СВО жителей Запорожья выселяли на Украину
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в интервью российской журналистке Надане Фридрихсон рассказал, что из региона выселяли людей, не поддержавших проведение специальной военной операции (СВО) и политику России. По словам главы региона, их выдворяли на подконтрольные Украине территории.

Он уточнил, что выселенных украинцев доводили до линии соприкосновения, зачитывали им решение, давали бутылку воды и «отправляли».

Выселили тех, кто так или иначе не поддерживал СВО, тех, кто оскорблял флаг, гимн России, президента Российской Федерации

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

Глава Запорожья объяснил решение о выдворении жителей

По словам Балицкого, некоторых граждан пришлось выселять принудительно, поскольку стало ясно, что «их уже не переубедить» и с ними придется разбираться «еще жестче».

Губернатор добавил, что иногда жизни несогласных находились под угрозой — с ними могли расправиться соседи. В начале проведения спецоперации встречались подобные случаи.

У нас, к сожалению, на первых этапах спецоперации были факты, когда люди творили самосуд (…) Вели себя крайне резко, поэтому нам надо было куда-то девать этих людей… Мы давали им возможность уехать. Кого-то принудительно выселяли

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области
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В Запорожье ранее прекращали практику выдворения за антироссийские действия

В начале мая прошлого года власти Запорожья подписали указ о прекращении в регионе практики выдворения жителей на подконтрольные Украине территории за антироссийские действия.

Советом безопасности России было принято [решение] о прекращении нормы по выселению. Мы теперь не можем пользоваться этой нормой

Евгений Балицкийгубернатор Запорожской области

Подобная практика действовала с лета 2022 года. Указ касался причастных к совершению терактов и их сообщников, а также тех, кто дискредитировал органы российской власти, был причастен к экстремистской деятельности или созданию угрозы общественной безопасности.

Фото: Reuters

Первого обвиняемого в дискредитации органов власти России выдворили из Запорожья в 2022 году

4 августа 2022-го жителя села Розовка Запорожской области 1983 года рождения выдворили за пределы региона за дискредитацию органов власти России. В администрации Запорожья тогда уточнили, что правоохранители впервые выявили факт воспрепятствования работе органов местной власти и дестабилизации социально-политической обстановки в Акимовском районе.

В октябре того же года с территории региона выселили женщину. В полиции заявили, что она осуществляла «деятельность, направленную на дискредитацию органов власти РФ, военно-гражданской администрации Запорожской области, препятствовала работе органов социального обеспечения, чем дестабилизировала социально-политическую обстановку».

В январе прошлого года из Запорожской области выдворили троих корректировщиков — одну женщину и двоих мужчин, которые наводили украинскую артиллерию на позиции российских войск. Утверждалось, что среди них был экс-работник Запорожской АЭС

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      Варвара Кошечкина
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