Зеленский: Путин мне вряд ли позвонит, так как у него нет мобильного телефона

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок ему от президента России невозможен, так как у Владимира Путина нет мобильного телефона. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он ответил на вопрос о своих действиях в случае возможного звонка Путина ночью.

«У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю», — ответил украинский президент. При этом Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о возможном звонке Путина, так как российский лидер якобы не хочет завершать конфликт.

Ранее Зеленский анонсировал саммит по «формуле мира» в ближайшие месяцы. По его словам, первый саммит лидеров стран по украинской «формуле мира» пройдет весной.