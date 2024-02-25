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20:49, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о возможном звонке Путина

Зеленский: Путин мне вряд ли позвонит, так как у него нет мобильного телефона

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что звонок ему от президента России невозможен, так как у Владимира Путина нет мобильного телефона. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

Зеленский выступил с заявлением на форуме «Украина. Год 2024». Он ответил на вопрос о своих действиях в случае возможного звонка Путина ночью.

«У него же нет мобилки, как он мне позвонит? А я с телеграфом 1917 года уже не работаю», — ответил украинский президент. При этом Зеленский отказался напрямую отвечать на вопрос о возможном звонке Путина, так как российский лидер якобы не хочет завершать конфликт.

Ранее Зеленский анонсировал саммит по «формуле мира» в ближайшие месяцы. По его словам, первый саммит лидеров стран по украинской «формуле мира» пройдет весной.

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      Юрий Леонов
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