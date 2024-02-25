Зеленский предложил Италии способ борьбы со сторонниками Путина

Зеленский предложил лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Владимир Зеленский предложил властями Италии лишать виз и вытеснять из страны тех, кто придерживается пророссийских взглядов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, которая прошла во время всеукраинского телемарафона, его цитирует РИА Новости.

В ходе мероприятия журналист итальянского издания Corriere della Sera отметил, что в стране проживает немало сторонников президента России Владимира Путина. Зеленский признал его правоту, добавив, что их надо «как-то потеснить». «Нужно прекратить им визы (…) Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — заявил он.

Ранее стало известно, что поддержка итальянцами военной помощи Украине достигла рекордно низкого уровня за два года. Согласно результатам опроса, по меньшей мере 57 процентов граждан выступают против продолжения поставок оружия Киеву.