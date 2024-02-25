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22:47, 25 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский предложил Италии способ борьбы со сторонниками Путина

Зеленский предложил лишать виз сторонников Путина и вытеснять их из Италии

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Владимир Зеленский предложил властями Италии лишать виз и вытеснять из страны тех, кто придерживается пророссийских взглядов. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции, которая прошла во время всеукраинского телемарафона, его цитирует РИА Новости.

В ходе мероприятия журналист итальянского издания Corriere della Sera отметил, что в стране проживает немало сторонников президента России Владимира Путина. Зеленский признал его правоту, добавив, что их надо «как-то потеснить». «Нужно прекратить им визы (…) Вы должны их как-то потеснить, вытеснить», — заявил он.

Ранее стало известно, что поддержка итальянцами военной помощи Украине достигла рекордно низкого уровня за два года. Согласно результатам опроса, по меньшей мере 57 процентов граждан выступают против продолжения поставок оружия Киеву.

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      Марина Совина
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