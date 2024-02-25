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23:16, 25 февраля 2024Бывший СССР

Сальдо раскритиковал Зеленского за обещанное «особенное» выступление

Сальдо: обещанное «особенное» выступление Зеленского вылилось в ложь

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Обещанное «особенное» выступление Владимира Зеленского оказалось очередной ложью, заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в разговоре с РИА Новости.

Он отметил, что пресс-конференция политика, прошедшая 25 февраля, была обращена не к украинцам, а к Западу. По словам главы региона, каждое выступление Зеленского рассчитано именно на западных кураторов, а на простых людей ему плевать.

«Наш народ ненавидит ложь, а вот западные кураторы Зеленского к ней привыкли — это норма их взаимоотношений, использование людей как вещей, постоянный обман друг друга», — заявил Сальдо.

Ранее пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров анонсировал на 25 февраля «нечто особенное». Он сообщил, что в этот день в Киеве состоится конференция, на которой обсудят жизнь и будущее Украины.

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      Марина Совина
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