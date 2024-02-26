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19:50, 26 февраля 2024Среда обитания

16-летний актер из «Слова пацана» заявил о готовности купить квартиру

Актер Ярослав Могильников заявил, что планирует купить квартиру

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

16-летний актер Ярослав Могильников заявил, что собирается купить квартиру в ближайшем будущем. Об этом он рассказал в интервью для YouTube-канала «Макарена».

«Вот я сейчас думаю квартиру купить», — поделился планами звезда сериала «Слово пацана», который недавно переехал из Пермского края в Москву вместе с матерью. При этом он не уточнил примерную стоимость и расположение желаемого объекта недвижимости.

Могильников отметил, что с 15 лет думает о самостоятельной жизни, однако его родители считают, что он пока недостаточно к ней готов. «Они говорят: "Если ты готов жить один, покажи это". А я не понимаю, что именно нужно показать, поэтому готовлю сам, прибираюсь сам, показываю, что меня можно спокойно оставить дома. А, блин, все равно как-то, видимо, не готов еще», — разоткровенничался актер.

Что касается финансового вопроса, Могильников подчеркнул, что все заработанные им деньги хранятся у него, родители их не забирают. Знаменитый подросток признался, что за это начал любить их еще больше.

Ранее в этот же день стало известно, что блогерша Лерчек, против которой было прекращено дело об уклонении от уплаты налогов, решила избавиться от особняка, в котором в прошлом году проходили обыски.

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      Полина Кислицына
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