Блогерша Лерчек решила избавиться от дома из-за воспоминаний об обысках

Лерчек выставила на продажу дом стоимостью 125 млн рублей, где проходили обыски

Популярная российская блогерша Валерия Чекалина, также известная как Лерчек, против которой ранее было прекращено дело об уклонении от уплаты налогов, решила избавиться от особняка, где весной 2023 года проходили обыски. Об этом она заявила в интервью для YouТube-канала FAMETIME TV.

Речь идет о таунхаусе площадью 400 квадратных метров стоимостью 125 миллионов рублей, расположенном в элитном коттеджном поселке «Ильинка» в Красногорске. Лерчек утвердительно ответила на вопрос интервьюера о продаже таунхауса, где проходили обыски. «Да, планируем. Кстати, кто хочет — покупайте», — предложила она.

31-летняя блогерша вместе с мужем Артемом Чекалиным решила выставить дом на продажу, так как с ним связано много неприятных воспоминаний. «Там было большое количество положительных эмоций, но, к сожалению, и большое количество отрицательных эмоций. И мы хотим это оставить там. То есть, грубо говоря, я захожу в гардеробную, помню, как все вещи перебирали, все смотрели... Ложусь спать — смотрю, как дверь открывается. Короче, какие-то флэшбеки», — разоткровенничалась она.

Из бывшего дома Чекалины переехали в новый арендованный дом, который по многим параметрам опережает его. «В жизни всякое бывает. Никто такого не ожидал. Было принято решение переехать в арендованное пространство. В таунхасе просто было такое количество эмоций. Ну и плюс там маленькое пространство. И третий пункт — арендованный дом ближе к школе. Главное — комфорт детей», — отметила блогерша.

Интерьер съемного особняка выполнен преимущественно в белом, сером и коричневом тонах. В нем помимо гостиной, спальни, кухни, столовой и детских комнат есть гардеробная, спортзал, бассейн и игровая зона. Среди особенностей объекта — наличие люстр необычной формы, лепнины на стенах, фортепиано, а также обилие картин и статуй — например, женской фигуры с крыльями без головы и копии «Давида» работы Микеланджело.

Помимо арендованного дома и продаваемого таунхауса у Чекалиных строится особняк площадью 1,8 тысячи «квадратов» в коттеджном поселке «Агаларов Эстейт». Стоимость этого объекта недвижимости составляет около миллиарда рублей. Лерчек рассказала, что на данный момент стройка «дома мечты», который подписчики сравнивали с торговым центром, приостановлена. «Нужны денежные средства, не буду скрывать. Наверное, еще надо вложить миллионов 500-600», — объяснила она. При этом блогерша рассказала, что она принимает активное участие в разработке дизайн-проекта будущего дома, который хочет сделать красивым, уникальным, «инстаграмным» (соцсеть Instagram запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) и в то же время комфортным для большой семьи.

Уголовное дело о неуплате налогов на сумму 311 миллионов рублей против Лерчек возбудили весной 2023-го. Вместе с мужем ей запретили пользоваться интернетом, почтой и телефоном. В конце декабря уголовное дело было прекращено.