51-летняя телеведущая показала фото в бикини и вызвала споры в сети

Американская телеведущая и писательница Тереза Джудиче показала фото в купальнике во время отдыха в Майами-Бич, США, и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

51-летняя знаменитость предстала перед камерой, лежа на диване у панорамного окна с видом на многоэтажные дома. При этом она примерила светло-серое бикини, включавшее в себя топ с треугольными чашками и завязками на шее. Также звезда надела черные солнцезащитные очки в серебристой оправе «кошачий глаз» и распустила волосы, уложенные в небрежную прическу с объемом у корней.

Подписчики высказали свое мнение о кадрах в комментариях. «Возвращайся домой и позаботься о дочерях», «Ты все время отдыхаешь?», «Хватит позировать каждый день. Мы уже поняли, что ты любишь себя», «Красавица, ты обратила время вспять», «Горячая!», «Выглядишь очаровательно, не обращай внимания на хейтеров», — заявили юзеры.

Ранее в феврале американская актриса и модель Кристи Бринкли снялась в откровенном наряде. Так, она поплавала в море в ярко-красном слитном купальнике.