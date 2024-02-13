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10:42, 13 февраля 2024Ценности

70-летняя модель поплавала в купальнике в море

Фото: @christiebrinkley

Американская актриса и модель Кристи Бринкли поплавала в море в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

70-летняя знаменитость поделилась серией снимков, на которых она предстала на фоне лазурной воды и лодки в ярко-красном слитном купальнике с широкими бретелями. При этом манекенщица продемонстрировала подтянутую фигуру.

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Бринкли распустила длинные светлые волосы и нанесла на лицо легкий макияж. Образ она дополнила черными солнцезащитными очками.

Ранее Кристи Бринкли также показала фигуру в откровенном образе и восхитила фанатов. Звезда примерила купальник с вязаным поясом на талии и пляжную накидку белого цвета.

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      Екатерина Ештокина
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