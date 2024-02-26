57-летняя россиянка взяла миллион рублей в кредит и исчезла

E1.ru: жительница Свердловской области взяла миллион рублей в кредит и исчезла

Жительница Красноуфимска Свердловской области взяла миллион рублей в кредит и бесследно исчезла. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По сведениям издания, 57-летняя россиянка после оформления кредита вызвала такси и отправилась в другой город. Собственную машину женщина бросила во дворах.

Родственники пропавшей предположили, что она делала все это по указаниям мошенников.

«Таксист ее узнал, его допросили. Он рассказал, что увез ее в Первоуральск. Там на улице Герцена в отделении банка она сняла деньги. Много, миллион двести. Видимо, снимала их в двух банкоматах», — пояснил муж жительницы Урала.

Поисками 57-летней женщины начали заниматься полицейские и волонтеры отряда «ЛизаАлерт». По их данным, у нее благополучная и любящая семья. Обе дочери срочно приехали на поиски матери из других городов.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области мужчина исчез после эпилептического припадка на работе.