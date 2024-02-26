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03:33, 26 февраля 2024Из жизни

62-летняя женщина объяснила свою моложавую внешность ежедневными оргазмами

Кадр: @sexadviceforseniors / TikTok

62-летняя жительница Великобритании похвасталась ежедневными оргазмами и объяснила ими свою активность и моложавую внешность. Об этом сообщает The Sun.

Сюзанна Ноубл из Лондона рассказала, что регулярно занимается сексом с 17 лет. В 28 лет она вышла замуж и родила двоих детей, после чего ее либидо значительно снизилось. Женщина призналась, что в тот период чувствовала себя «машиной по производству детей». Однако все изменилось, когда сыновья Ноубл подросли, а она развелась с мужем. По словам женщины, которой на тот момент было около 40 лет, именно в этот период ее сексуальная жизнь заиграла новыми красками.

Ноубл попробовала БДСМ-практики, тантрический секс, а также стала вступать в близость с большим количеством партнеров. «Я регулярно ходила в частный клуб и занималась сексом с незнакомцами в туалете. В конце концов работники заявили, что мне нужно стать более сдержанной, иначе они меня выгонят», — рассказала она.

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Женщина отметила, что ее сексуальное влечение пропадало лишь во время менопаузы. Сейчас она ежедневно занимается сексом и не может начать свой день без оргазма. Ноубл заявила, что при оргазме организм вырабатывает определенные гормоны, которые помогают снять боль, улучшают здоровье сердца, снимают стресс и укрепляют иммунитет. «Мне 62 года, но я выгляжу и чувствую себя гораздо моложе», — заявила британка.

В настоящее время Ноубл состоит в отношениях с 57-летним строителем. Когда у нее нет возможности заняться сексом с партнером, она удовлетворяет себя секс-игрушками. В соцсетях она делится своим опытом и отзывами о секс-игрушках, которые получает от различных производителей. «Я люблю свою жизнь и надеюсь, что в свои 90 лет я все еще буду ежедневно испытывать оргазмы», — утверждает Ноубл.

Ранее сообщалось, что порномодель Ларисса Сумпани из Бразилии выпустила парфюм с запахом своего тела во время оргазма. Она заявила, что благодаря духам поклонники смогут не только любоваться на нее в сети, но и ощутить ее присутствие в реальной жизни.

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