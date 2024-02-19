Модель OnlyFans выпустила духи с «запахом оргазма»

Порномодель Ларисса Сумпани из Бразилии выпустила парфюм с запахом своего тела во время оргазма. Об этом сообщает Daily Star.

24-летняя модель, публикующая эротический контент на платформах OnlyFans и Privacy, заявила, что благодаря духам поклонники смогут не только любоваться на нее в сети, но и ощутить ее присутствие в реальной жизни. В настоящее время она выпустила только первую партию парфюма, которую могут купить фанаты. Сумпани назвала свои духи «совершенно инновационными».

В то время как многие пользователи заинтересовались необычным ароматом, другие отнеслись к нему скептически. «Безумие! Как кому-то может прийти в голову продавать запах собственного оргазма?» — пишет один из пользователей сети. Однако поклонники встали на защиту Сумпани, заявив, что она не только привлекательная модель, но и успешная предпринимательница.

Ранее сообщалось, что итальянская порномодель попыталась оправдать футболиста, изменившего жене. Паулина Саулино выступила в защиту игрока футбольного клуба «Манчестер Сити» Кайла Уокера после его скандальной измены беременной жене и последующего развода.

