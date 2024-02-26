Аферистка под видом следовательницы украла деньги у российской пенсионерки

В Удмуртии полиция задержала аферистку за хищение 500 тыс. руб. у пенсионерки

В Удмуртии полиция задержала 33-летнюю пособницу телефонных мошенников за хищение у 98-летней пенсионерки 500 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, в конце сентября 2023 года пожилой жительнице Ижевска позвонили неизвестные и убедили в том, что якобы ее родственник стал виновником ДТП. Пенсионерку заставили отдать сбережения за урегулирование негативных последствий. За ними к ней приехала подозреваемая. Она представилась следовательницей и забрала 500 тысяч рублей у обманутой женщины. Эти средства она перевела телефонным мошенникам и скрылась в другом регионе.

Ее задержали удмуртские полицейские после возвращения в Ижевск. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). Задержанная рассказала, что нашла объявление о возможности заработать курьером у аферистов в интернете, а потом в мессенджере получила адрес пожилой женщины, у которой нужно было забрать деньги и перевести их на указанные счета.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае суд арестовал 46-летнюю пособницу телефонных мошенников за хищение у пенсионерки 1,4 миллиона рублей.

