Актер из «Слова пацана» рассказал о реакции коллег на высказывания Кологривого

Актер Могильников: на съемках «Слова пацана» Кологривый не скандалил

16-летний исполнитель роли Ералаша в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» Ярослав Могильников рассказал о реакции коллег на скандальные высказывания актера Никиты Кологривого. Выпуск интервью с артистом доступен на YouTube-канале «Макарена».

Могильников заявил, что актеров из сериала озадачила критика со стороны исполнителя роли Кощея. По словам 16-летней звезды, на съемках Кологривый не вел себя эпатажно.

«Я не до конца понимал, это образ у Никиты такой или он правда так говорит. Потому что в жизни, сколько я с ним ни виделся, как про него мне ни рассказывали, он не такой», — признался Могильников. Актер отметил, что Кологривый мог слишком сильно вжиться в свой экранный образ.

Артист также включил Кологривого и Ивана Янковского в свой личный топ-3 российских актеров.

Ранее педагог Кологривого рассказал о характере замешанной в скандалах звезды.