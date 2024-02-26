Американский летчик поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

CNN: военнослужащий ВВС США поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне

Военнослужащий Военно-воздушных сил (ВВС) США поджег себя возле посольства Израиля в Вашингтоне. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Департамент столичной полиции примерно в 13:00 (21:00 по московскому времени) отреагировал на сигнал, чтобы оказать помощь Секретной службе США после того, как человек поджег себя перед посольством в квартале 3500 по улице Интернэшнл-Драйв», — заявили в полиции Вашингтона.

Перед инцидентом мужчина называет себя Аароном Бушнеллом и говорит, что «больше не будет участвовать в геноциде». Представитель ВВС США Роуз Райли подтвердила, что в инциденте был задействован действующий американский летчик.

Представитель посольства Израиля заявил, что «никто из сотрудников посольства не пострадал и находится в безопасности».

Ранее США выступили в защиту оккупации Израилем Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, поскольку еврейское государство столкнулось с проблемами безопасности».