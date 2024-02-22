Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 22 февраля 2024Мир

США выступили в защиту оккупации Израилем Западного берега в суде ООН

NYT: США призвали суд ООН не просить Израиль выводить войска с Западного берега

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

США выступили в защиту оккупации Израилем Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, поскольку еврейское государство столкнулось с проблемами безопасности». Об этом сообщает The New York Times.

Исполняющий обязанности юрисконсульта Госдепартамента США Ричард Висек попросил коллегию из 15 судей Верховного суда ООН не призывать Израиль к выводу войск с оккупированной территории, поскольку Израиль сталкивается с «очень реальными потребностями в безопасности».

Он уточнил, что только создание независимого палестинского государства, «живущего в безопасности и надежности рядом» с Израилем, может привести к прочному миру. «Этот конфликт не может быть решен путем насилия или односторонних действий. Переговоры — это путь к прочному миру», — констатировал Висек.

Как отмечает издание, американский представитель выступил в суде на следующий день после того, как США наложили свое третье вето на призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал дипломатической катастрофой века очередное вето Вашингтона на проект резолюции Совбеза ООН по Газе. По его словам, США несет ответственность за продолжающийся геноцид и военные преступления Израиля на палестинской земле.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Балацкая
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля. Кто приедет в Киев?

      В Кремле сравнили российские и западные СМИ

      Госдеп расценил подарок Путина лидеру КНДР как нарушение санкций ООН

      Песков рассказал о поездке в Луганск

      В Госдуме объяснили новое оскорбление Байдена в адрес Путина

      Япония запретила поставки в Россию станков и деталей для них

      Владелец российского ПВЗ Wildberries украл квадрокоптеры и брендовые вещи

      Медведев заявил об исчезновении в Европе лидеров со своей позицией

      Медведев порассуждал о судьбе украинских военных после СВО

      Медведев оценил последствия переговоров с Россией для властей Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше