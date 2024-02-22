США выступили в защиту оккупации Израилем Западного берега в суде ООН

NYT: США призвали суд ООН не просить Израиль выводить войска с Западного берега

США выступили в защиту оккупации Израилем Западного берега реки Иордан и Восточного Иерусалима, поскольку еврейское государство столкнулось с проблемами безопасности». Об этом сообщает The New York Times.

Исполняющий обязанности юрисконсульта Госдепартамента США Ричард Висек попросил коллегию из 15 судей Верховного суда ООН не призывать Израиль к выводу войск с оккупированной территории, поскольку Израиль сталкивается с «очень реальными потребностями в безопасности».

Он уточнил, что только создание независимого палестинского государства, «живущего в безопасности и надежности рядом» с Израилем, может привести к прочному миру. «Этот конфликт не может быть решен путем насилия или односторонних действий. Переговоры — это путь к прочному миру», — констатировал Висек.

Как отмечает издание, американский представитель выступил в суде на следующий день после того, как США наложили свое третье вето на призыв к немедленному прекращению огня в секторе Газа в Совете Безопасности ООН.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан назвал дипломатической катастрофой века очередное вето Вашингтона на проект резолюции Совбеза ООН по Газе. По его словам, США несет ответственность за продолжающийся геноцид и военные преступления Израиля на палестинской земле.