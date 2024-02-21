В Иране назвали дипломатической катастрофой века вето США в Совбезе ООН

МИД Ирана: вето США в Совбезе ООН по Газе является дипломатической катастрофой

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в соцсети Х назвал вето США на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа «дипломатической катастрофой века».

По словам министра, повторная блокировка резолюции возлагает на Вашингтон ответственность за продолжающийся геноцид и военные преступления в секторе Газа и Западном берегу реки Иордан. «Мир должен привлечь США к ответственности», — призвал дипломат.

20 февраля США наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект алжирской резолюции с требованием прекращения огня в секторе Газа. Соединенные Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против документа.

Проект резолюции предполагал достижение перемирия в гуманитарных целях до начала священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году он начинается 11 марта.