Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:35, 21 февраля 2024Мир

В Иране назвали дипломатической катастрофой века вето США в Совбезе ООН

МИД Ирана: вето США в Совбезе ООН по Газе является дипломатической катастрофой

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан в соцсети Х назвал вето США на проект резолюции Совбеза ООН о немедленном прекращении огня в секторе Газа «дипломатической катастрофой века».

По словам министра, повторная блокировка резолюции возлагает на Вашингтон ответственность за продолжающийся геноцид и военные преступления в секторе Газа и Западном берегу реки Иордан. «Мир должен привлечь США к ответственности», — призвал дипломат.

20 февраля США наложили вето в Совете Безопасности ООН на проект алжирской резолюции с требованием прекращения огня в секторе Газа. Соединенные Штаты стали единственной страной, проголосовавшей против документа.

Проект резолюции предполагал достижение перемирия в гуманитарных целях до начала священного для мусульман месяца Рамадан. В 2024 году он начинается 11 марта.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Запорожская АЭС отключена от последней внешней линии электропередачи. ВСУ продолжают обстреливать ее

      Стало известно о возможном снятии санкций с основателя «Яндекса»

      В Башкирии восемь силовиков пойдут под суд за получение взяток при выдаче прав

      В iPhone 15 появились расширенные настройки батареи

      Посол США посетила обвиняемого в шпионаже журналиста Эвана Гершковича

      Раскрыт бюджет второй части «Дюны»

      Стало известно о тяжелых потерях ВСУ при отходе из Авдеевки

      Россиянин выставил на продажу печать древнеримского царя за 7,5 миллиона рублей

      Россиянам раскрыли способ защититься от странного вируса на Пхукете

      В России повторно попытаются продать крупнейшего производителя спирта

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше