США заблокировали резолюцию Совбеза ООН по Газе

США наложили вето на проект Алжира по резолюции Совбеза ООН по Газе

США наложили вето в Совете Безопасности (СБ) ООН на проект алжирской резолюции с требованием прекращения огня в Газе. Об этом сообщает Reuters.

В ходе голосования 13 членов СБ ООН поддержали документ, Великобритания воздержалась. США стали единственной страной, проголосовавшей против и наложившей вето на резолюцию.

Резолюция была предложена Алжиром, в ее поддержку высказались представители арабских стран в ООН. Проект резолюции предполагал достижения перемирия в гуманитарных целях до начала священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о высоком риске эскалации конфликта в Газе. Он добавил, что чем дольше идет конфликт в секторе Газа, тем выше вероятность эскалации ситуации.