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07:38, 17 января 2024Мир

Гутерриш заявил о высоком риске эскалации конфликта в Газе

Гутерриш: чем дольше продолжается конфликт в Газе, тем выше риск эскалации
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Чем дольше идет конфликт в секторе Газа, тем выше вероятность эскалации ситуации, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Об этом он написал на своей странице в соцсети X (ранее Twitter).

По его словам, нельзя допустить в Ливане ситуации, подобной в Газе. «Чем дольше продолжается конфликт в Газе, тем выше риск эскалации и просчета», — подчеркнул генсек. Нельзя допустить, чтобы конфликт в Газе продолжался, указал Гутерриш.

Ранее Гутерриш рассказал, что в секторе Газа отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи. Генсек напомнил, что Совбез ООН в резолюции 2712 призвал к увеличению масштабов поставок гуманитарных товаров для удовлетворения потребностей гражданского населения. Он добавил, что жестокость, проявленная палестинской радикальной группировкой ХАМАС, не может оправдать коллективное наказание палестинского народа.

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      Марина Совина
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