Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:37, 8 декабря 2023Мир

В ООН заявили о невозможности увеличить поставки гумпомощи в сектор Газа

Гутерриш: в секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гумпомощи

Фото: Amir Cohen / Reuters

В секторе Газа сейчас отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи. На проблему обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Генсек напомнил, что Совбез ООН в резолюции 2712 призвал к увеличению масштабов поставок гуманитарных товаров для удовлетворения потребностей гражданского населения. «Я с глубоким сожалением сообщаю Совету, что в нынешних условиях "на земле" выполнение этого мандата стало невозможным. Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют», — сказал он.

Гутерриш добавил, что жестокость, проявленная группировкой ХАМАС, не может оправдать коллективное наказание палестинского народа.

Ранее стало известно о решении правительства Великобритании доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа военно-транспортными кораблями ВМС. Корабли смогут доставлять помощь в Газу после совместной проверки на наличие оружия или взрывчатых веществ израильскими и британскими военнослужащими на Кипре.

Гутерриш между тем называл число потерь среди гражданских в Газе ошеломляющим и неприемлемым. Он также отметил, что глубоко шокирован ударами по двух школам ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гончарова
      Обсудить
      Последние новости

      Россиянам разрешили выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. На Игры не пустят тех, кто публично поддержал СВО

      В России вырастили сотни «единорогов»

      Блогерша уменьшила губы и осталась с внешностью «королевы осиных укусов»

      Названы первые допущенные на Олимпийские игры-2024 российские спортсмены

      Россиянам назвали требующие согласования виды перепланировки дачи

      Следствие запросило продлить арест блогеру Шабутдинову

      Египет присоединился к возглавляемому Китаем проекту лунной станции

      Названы помогающие в борьбе с раком продукты

      У отношений с отцом и умения зарабатывать нашли связь

      Российского строителя обвинили в развращении двух школьниц

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости