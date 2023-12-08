В ООН заявили о невозможности увеличить поставки гумпомощи в сектор Газа

Гутерриш: в секторе Газа больше нет условий для эффективной доставки гумпомощи

В секторе Газа сейчас отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи. На проблему обратил внимание генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.

Генсек напомнил, что Совбез ООН в резолюции 2712 призвал к увеличению масштабов поставок гуманитарных товаров для удовлетворения потребностей гражданского населения. «Я с глубоким сожалением сообщаю Совету, что в нынешних условиях "на земле" выполнение этого мандата стало невозможным. Условия для эффективной доставки гуманитарной помощи больше не существуют», — сказал он.

Гутерриш добавил, что жестокость, проявленная группировкой ХАМАС, не может оправдать коллективное наказание палестинского народа.

Ранее стало известно о решении правительства Великобритании доставлять гуманитарную помощь в сектор Газа военно-транспортными кораблями ВМС. Корабли смогут доставлять помощь в Газу после совместной проверки на наличие оружия или взрывчатых веществ израильскими и британскими военнослужащими на Кипре.

Гутерриш между тем называл число потерь среди гражданских в Газе ошеломляющим и неприемлемым. Он также отметил, что глубоко шокирован ударами по двух школам ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам.