Анна Семенович показала видео из ванны

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович снялась в откровенном виде в новом ролике. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница показала видео из ванны, в котором предстала полностью обнаженной. При этом она сняла себя на камеру крупным планом, запечатлев верхнюю часть тела.

Помимо этого, звезда нанесла на лицо маску и собрала волосы в пучок. «Кто испытывает сильную усталость перед днем рождения?» — подписала она публикацию.

Ранее в феврале Семенович снялась в нижнем белье. Она примерила темно-синий прозрачный комплект нижнего белья из кружева, частично демонстрирующий ее бюст.