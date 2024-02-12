45-летняя Анна Семенович снялась в нижнем белье

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие» Анна Семенович показала фигуру в откровенном наряде на новом видео. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенных кадрах 45-летняя исполнительница примерила темно-синий прозрачный комплект нижнего белья из кружева, частично демонстрирующий ее грудь. Поверх наряда она надела ярко-розовый блестящий плащ с глубоким декольте. Помимо этого, Семенович сделала укладку и мейкап в нейтральных тонах.

Среди прочего, знаменитость также опубликовала ряд фото, на которых она примерила бюстгальтеры, трусы и пеньюары других оттенков.

Ранее в феврале 45-летняя Семенович показала фигуру в нижнем белье. Исполнительница предстала на размещенном кадре, сидя на спинке дивана в черном боди. Так, наряд обнажал ее плечи и подчеркивал бюст.

