АСВ рассказало о выплате страховки клиентам Киви Банка

АСВ: общая сумма страховки клиентам Киви Банка составит 4,3 миллиарда рублей

Страховое возмещение после отзыва лицензии у Киви Банка смогут получить около 300 физических лиц, 11 тысяч индивидуальных предпринимателей (ИП) и 9 тысяч юрлиц. Об этом сообщили в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ), назначенном временной администрацией кредитной организации.

Согласно реестру вкладчиков, сформированному госкорпорацией, общая сумма выплат составит 4,3 миллиарда рублей. Конкурс по выбору банка-агента, который будет осуществлять страховые выплаты, проведут 26 февраля, а его итоги будут подведены на следующий день, рассказали в АСВ. Выплаты страховки начнутся не позднее 6 марта, официальное сообщение о точном времени и месте начала выплат будет опубликовано позже.

Ранее стало известно, что в АСВ задумали дать владельцам Qiwi-кошельков возможность подавать заявления на возврат средств через их личные кабинеты в сервисе. По данным корпорации, остатки на анонимных кошельках составляют в среднем 212 рублей (лимит — до 15 тысяч), на кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч) — 328 рублей, а на кошельках с полной идентификацией клиента (с лимитом до 600 тысяч) — 2034 рубля.