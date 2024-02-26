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14:52, 26 февраля 2024Экономика

Подачу заявлений на возврат средств из Qiwi-кошельков задумали упростить

АСВ нашло 9,3 миллиона электронных кошельков с 4,4 миллиарда рублей

Фото: Melanie Deziel / Unsplash

В Агентство по страхованию вкладов (АСВ) задумали дать владельцам Qiwi-кошельков возможность подавать заявления на возврат средств через их личные кабинеты в лишившемся лицензии Киви Банке, сообщили в госкорпорации, назначенной его временной администрацией. В АСВ заявили о найденных у россиян 9,3 миллиона электронных кошельков с хранящимися 4,4 миллиарда рублей.

Согласно приведенным данным, остатки на анонимных кошельках составляют в среднем 212 рублей (лимит до 15 тысяч), на кошельках с упрощенной идентификацией (с лимитом до 60 тысяч) – 328 рублей, а на кошельках с полной идентификацией клиента (с лимитом до 600 тысяч) – 2034 рубля.

В АСВ напомнили, что электронные кошельки не подпадают под действие закона о страховании вкладов, поэтому требования по ним будут удовлетворяться в период ликвидации КИВИ Банка в составе третьей очереди реестра требований кредиторов. Для включения в него необходимо подать заявление с указанием персональных данных, почтового адреса и адреса электронной почты, платежных реквизитов для перечисления средств, номера кошелька и суммы денежных средств.

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      Дмитрий Воронин
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