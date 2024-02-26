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08:37, 26 февраля 2024Мир

Байден созвал лидеров Конгресса США для обсуждения Украины

Байден созвал лидеров Конгресса США, чтобы обсудить Украину и госфинансирование
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Джо Байден созвал лидеров американского Конгресса в Белом Доме, чтобы обсудить помощь Украине и государственное финансирование для предотвращения надвигающегося закрытия правительства. Об этом сообщает Associated Press (AP) cо ссылкой на источники.

На встрече, которая состоится 27 февраля, будут присутствовать спикер Палаты представителей Майк Джонсон, лидер большинства в Сенате Чак Шумер, лидер меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис и лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл.

По словам анонимного источника агентства в Белом доме, в ходе встречи Байден обсудит необходимость срочного принятия пакета помощи Украине и Израилю, который пользуется поддержкой обеих партий, а также законопроект, позволяющий федеральному правительству продолжать работу до конца сентября.

К спикеру Палаты представителей по вопросу помощи Украине также обратился глава МИД Польши Радослав Сикорский. «Господин спикер, от этого зависит судьба Украины, измученный народ Украины умоляет Вас, на карту поставлено также доверие к вашей стране», — сказал дипломат.

Ранее член Палаты представителей Мэтт Гаетц заявил, что выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. По его мнению, Вашингтону больше не следует предоставлять никакой помощи государствам без сокращения собственного «раздутого» федерального бюджета.

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      Семен Александров
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