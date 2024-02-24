В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Киеву

В Конгрессе США заявили об отмывании денег из финансовой помощи Украине

Выделенные США средства на поддержку Киева растекаются по мировым столицам отмывания денег. Об этом заявил член палаты представителей американского конгресса Мэтт Гаетц, передает РИА Новости.

Гаетц рассказал, что Конгресс пока заблокировал большее финансирование для Украины.

«Мы отстранили (бывшего спикера палаты представителей — ред.) Кевина Маккарти, который авторизовал 115 миллиардов долларов на Украину, которые, как мы сейчас видим, растекаются по мировым столицам отмывания денег», — уточнил политик.

Уточняется, что США больше не следует предоставлять никакой помощи государствам без сокращения собственного «раздутого» федерального бюджета.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал американским сенаторам, что без возобновления помощи со стороны Штатов Украина потерпит поражение в конфликте с Россией. Также украинский глава заявил о проблемах с поставкой военной помощи от западных стран.