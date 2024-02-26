Названы российские регионы с самым доступным бензином

Регионом с самым доступным бензином в России стал Ямало-Ненецкий округ

В среднем жители России могут приобрести на одну зарплату более 1,2 тысячи литров бензина. Регионы с самым доступным топливом назвали эксперты РИА Новости.

Как отмечают аналитики, доступность бензина зависит от цен на заправках, а также от их соотношения к средним заработным платам в регионе. Лидером среди регионов по этому показателю стал Ямало-Ненецкий автономный округ — его жители могут купить в месяц 2589 литров топлива, при этом стоимость бензина марки Аи-92 за год выросла на 15,6 процента. В тройку также вошли Москва и Чукотский автономный округ с показателями в 2278 и 2160 литров соответственно.

В десятку регионов с самым доступным бензином вошли также Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Камчатский край, Санкт-Петербург, Мурманская и Сахалинская области. Проживающие в них россияне могут позволить себе от 1487 до 1969 литров топлива на месячную зарплату. При этом средний уровень по стране составляет 1244 литра.

Самый дешевый бензин в начале 2024 года продавался в Республике Коми (47,14 рубля за литр). В лидерах по ценам также Челябинская область (47,16 рубля за литр) и Курганская область (47,42 рубля за литр).

К 22 февраля биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) поднялись до максимальных с середины октября прошлого года. Стоимость бензина Аи-92 выросла до 48 926 рублей за тонну, что на 20 процентов дороже, чем в начале года. Летнее дизельное топливо подорожало до 58 973 рублей, а межсезонное — до 59 174 рублей, что также является максимальными значениями с октября прошлого года.

