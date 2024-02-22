Биржевые цены на бензин выросли до максимума с октября

Стоимость бензина Аи-95 на СПбМТСБ выросла до максимальных с октября значений

В последние дни биржевые цены на топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) ускорили рост. Стоимость бензина Аи-95 поднялась до максимальных с середины октября прошлого года 57 096 рублей за тонну, свидетельствуют данные площадки.

Стоимость бензина Аи-92 выросла до 48 926 рублей за тонну, что на 20 процентов дороже, чем в начале года, но в конце января цена временно поднималась и выше. Летнее дизельное топливо подорожало до 58 973 рублей, а межсезонное — до 59 174 рублей, что также является максимальными значениями с октября прошлого года.

Цена на мазут выросла до 26 362 рублей за тонну, то есть в два раза по сравнению с началом года. Тем не менее в начале октября прошлого года этот вид топлива стоил дороже.

Ранее сообщалось, что переработка нефти в России в январе упала до 747,9 тысячи тонн (минус четыре процента по сравнению с тем же периодом годом ранее). Основной причиной такой динамики стали внеплановые ремонты на крупных нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ).

Предприятие «Лукойла» в Нижнем Новгороде столкнулось с аварией на установке каталитического крекинга, для ремонта которой необходимы подсанкционные комплектующие. По словам главы Минэнерго Николая Шульгинова, работы займут несколько месяцев. Между тем на восстановление производства на Туапсинском НПЗ, пострадавшем от атаки беспилотника, необходимо минимум три месяца.