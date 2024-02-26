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20:22, 26 февраля 2024Ценности

Блогерша Лерчек высказалась о деле обманувшей ее на миллионы рублей стилистки

Блогерша Лерчек высказалась о деле продававшей ей подделки стилистки Янковской
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Кадр: FAMETIME TV / YouTube

Российская блогерша Валерия Чекалина, более известная как Лерчек, высказалась о деле обманувшей ее на миллионы рублей стилистки Эльвиры Янковской. Интервью с ней опубликовано на YouTube-канале FameTime TV.

Знаменитость показала ведущей коллекцию сумок, которую она собрала уже после разоблачения бывшей сотрудницы. Экс-работница приобретала подделки одежды, обуви, аксессуаров и сумок люксовых брендов на московском рынке «Дубровка», после чего продавала их ей под видом оригинальных изделий. В итоге Лерчек написала на нее заявление в полицию.

«Следователи нашли девушку, которая привозила эти вещи с "Дубровки" и "Садовода", она выступает свидетелем по делу. Она же рассказала, что действительно продавала Янковской вещи, и показала выписки с карты. При этом последняя знала, что это не оригинал», — уточнила инфлюэнсер и добавила, что следствие все еще продолжается.

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В то же время сама Янковская отрицает все предъявленные обвинения и продолжает вести публичную жизнь. «Я решила, что суд должен увидеть, кто прав, а кто виноват. Кто врал, а кто нет. Если ее признают виновной, у нее будет большой условный срок. Но я ни в коем случае не хочу, чтобы этот человек попал за решетку», — пояснила Лерчек.

Среди прочего Чекалина призналась, что стыдилась образов, которые для нее составляла Янковская. «Это было безвкусно, дешево и откровенно», — заключила героиня интервью.

Лерчек 19 августа 2022 года разместила серию сторис, в которых рассказала, что Янковская полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. Чекалина объединилась с другими пострадавшими и написала на бывшую сотрудницу заявление в полицию по статьям 146 и 159 («Нарушение авторских прав» и «Мошенничество») УК РФ. В феврале Янковскую заключили под домашний арест, однако в марте меру пресечения изменили на запрет определенных действий.

27 декабря 2023 года с Лерчек и ее мужа сняли все ограничения, блогеры вернулись в социальные сети. Уголовное дело об уклонении от уплаты налогов было прекращено, поскольку Чекалины полностью погасили долг.

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      Карина Черных
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