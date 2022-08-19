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Стилистка обманула популярную российскую блогершу на миллионы рублей

Стилистка Янковская продавала блогерше Чекалиной подделки люксовых вещей по цене оригинала
Валерия Чекалина

Валерия Чекалина. Кадр: @ler_chek

Популярная блогерша Валерия Чекалина рассказала о махинациях персональной стилистки, которая обманула ее на миллионы рублей. Подробности произошедшего она раскрыла в своем Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежат компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), который насчитывает 10,4 миллиона подписчиков.

Знаменитость опубликовала серию разоблачающих сторис о своей сотруднице Эльвире Янковской, которая работает с многими российскими звездами. По словам Чекалиной, стилистка полтора года продавала ей подделки одежды, обуви и аксессуаров люксовых брендов по цене оригинальных вещей. В соцсети она показала копии, которые получила от имиджмейкера.

Блогерша сообщила, что заметила разницу, сопоставив предметы гардероба, привезенные Янковской, с товарами, приобретенными в официальных бутиках. Кроме того, продавцы ЦУМа подтвердили инфлюэнсеру, что ее сумка Christian Dior является дешевой репликой. «Когда я просила телефон "байера", мне говорили, что он общается только с ней», — добавила она.

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Героиня материала не уточнила точную сумму, которую она выделяла на дизайнерскую продукцию, однако заявила, что траты оценивались в миллионы рублей. Позже выяснилось, что таким образом стилистка обманула еще как минимум 15 клиентов. «Эльвира увеличивала смету сшитых для меня костюмов. Портниха взяла 20 тысяч, а я платила 70», — пожаловалась юзерша.

В заключение Чекалина заявила, что вместе с другими пострадавшими подала коллективный иск в суд по факту мошенничества. Вдобавок она посоветовала подписчикам отказаться от работы с Янковской и призвала других обманутых связаться с ее адвокатом.

Эльвира Янковская пока никак не отреагировала на обвинения бывшей работодательницы.

В мае Louis Vuitton обвинили в продаже подделок в фирменном бутике в Китае. Китайский суд обязал французскую марку выплатить компенсацию покупателю за сумку Vaugirard, которую тот приобрел в округе Чаншу за 22 350 юаней (194 тысячи рублей). По словам клиента, чье имя не называется, впоследствии третья сторона признала данную сумку репликой. Помимо возврата суммы, равной цене аксессуара, модный дом должен возместить моральный ущерб в размере его трехкратной стоимости.

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Майя Пономаренко
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